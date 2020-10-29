Для решения проблемы дефицита педагогических кадров, в этом году трудоустроено 46 молодых учителей. Учитывая санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране, было рассмотрено несколько форматов обучения. В 4 школах уроки ведутся в удаленном формате, в 34 ведется на традиционной основе. -Из 293 выпускников 102 были удостоены вузовских грантов. 28 школьников нашего района стали владельцами «Алтын белги». Проводится реконструкция школ, которые раннее были признаны аварийными, это школа имени А. Оразбаевой в селе Сарыкудук. Школа будет сдана в эксплуатацию в текущем году. В результате 660 учеников будут обеспечены новыми, современными условиями для получения образования, - рассказал Аким Казталовского района Альберт Есалиев. Кроме того, в школе имени А. Байтурсынова на 461 мест в селе Болашак проведен капитальный ремонт проектной стоимостью в 396 млн тенге. Школа имени А. Хусаинова на 108 мест в селе Жулдыз также признана аварийной. В настоящее время на строительные работы подготовлена проектно-сметная документация. Стоимость проекта - 478 млн. Кроме того, в районе построен мини-центр. Его строительство велось за счет частных инвестиций. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.