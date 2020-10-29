Иллюстративное фото из архива "МГ" - В сентябре 2015 года 32-летняя гражданка приговором специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Атырауской области признана виновной по статьям 309 "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество" УК РК и ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Однако суд учел наличие маленьких детей, и срок отбывания наказания был отсрочен на 5 лет, - рассказала инспектор службы пробации города Атырау Айзере Даулетбаева. В октябре по истечению отсрочки Атырауским городским отделом службы пробации направлено представление в Атырауский городской суд №2 для принятия решения по основному наказанию. Представление службы пробации рассмотрено в режиме онлайн и удовлетворено, гражданка заключена в учреждение УГ – 157/9 (Атырауская женская колония). Её детей под свою опеку взяла родственница. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.