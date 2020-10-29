28 октября руководство департамента комитета по регулированию естественных монополий проверило ход реализации инвестиционной программы ТОО "Батыс су арнасы" на 2016-2020 годы. Стоимость реализации проекта составляет 450 млн тенге, 124 млн из которых предусмотрены на 2020 год. На подземном водозаборе в поселке Трекино мы поменяли четыре насоса, они работают. – Сначала бурят скважину, на определенной глубине производится установка насоса. По этим насосам вода поднимается по трубам и поднимается в резервуары. В хлораторных установках она обеззараживается. Наш подземный водозабор обеспечивает водой всю северо-восточную часть города. В час каждая скважина добывает 46 кубометров воды, а их всего 31. Регулярно наши сотрудники проводят плановые ремонтные работы. Срок эксплуатации составляет 3-4 года, каждый насос стоит около 2,5 млн тенге, - рассказал начальник участка подземного водозабора ТОО "Батыс су арнасы" Телжан Есетов. Потери воды сотрудники предприятия объяснили повышенной изношенностью сетей. Водоочистные сооружения ТОО "Батыс су арнасы" были построены в 1964 году. Производительность составляет 30 тысяч кубометров в сутки. – Мы покупаем у АО "Жайыктеплоэнерго" техническую воду с Урала и очищаем ее, далее бесперебойно обеспечиваем водой весь город. Речную воду смешиваем с реагентами, она очень мутная, она должна соответствовать СанПИНу, качество воды контролируется круглые сутки. Воды иногда в городе не хватает, потому что мощности наши ограничены, а город растет, нам необходима реконструкция. Водоочистные сооружения находятся в предаварийном состоянии. Независимая экспертиза наши слова подтвердила, - рассказал начальник ВОС ТОО "Батыс су арнасы" Александр Семенов. И.о. руководителя ДКРЕМ по ЗКО Гульжаз Казбекова подчеркнула, что руководство ТОО "Батыс су арнасы" подало заявку на утверждение нового тарифа, однако она была отклонена. – Сегодня мы организовали пресс-тур с целью проверки хода реализации инвестиционного проекта, а также усвоения средств. На водообеспеченность 2016-2020 года была утверждена инвестиционная программа на сумму 2,2 млрд тенге. Утвержденный тариф на услуги ТОО "Батыс су арнасы" истекает в декабре этого года в связи с чем предприятие подало заявку в ДКРЕМ об утверждении нового тарифа на 2021-2025 годы. Но заявка была отклонена, так как не соответствовала требованиям законодательства РК, - рассказала Гульжаз Казбекова.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.