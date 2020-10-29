Болатбек Каюпов Сегодня, 29 октября, стало известно о том, что руководитель управления здравоохранения ЗКО Болатбек Каюпов задержан по подозрению в получении взятки. Сумма взятки, по предварительной информации, составляет около 7 млн тенге. Главный врач области водворен в изолятор временного содержания. К слову, слухи о том, что в отношении Каюпова начато расследование, ходили давно. Редакция "МГ" 7 сентября направляла официальный запрос с просьбой прояснить ситуацию. Тогда нам ответили, что никакого досудебного расследования в отношении руководителя облздрава не ведется. – В управлении идет плановая проверка надзорными органами по части распределения средств, направленных на меры по борьбе с КВИ. Болатбека Каюпова ни в чем не подозревают, - сообщили в ответе на запрос. В пресс-службе ведомства на вопрос о руководители ответили, что им ничего не известно, однако Болатбека Каюпова на месте не оказалось. В антикоррупционной службе по ЗКО информацию комментировать не стали, но отметили, что любая информация будет предоставлена после согласования с прокуратурой. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.