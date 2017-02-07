Иллюстративное фото из архива МГ Как сообщили в министерстве образования и науки РК со ссылкой на данные исследования международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA), казахстанские школьники уделяют слишком много времени на подготовку домашнего задания (4-е место из 65 стран), при этом доказано, что на успеваемость детей лучшее влияние оказывает небольшой объем домашнего задания. К тому же при подготовке к урокам наши дети прибегают к помощи своих родителей чаще своих сверстников из других стран мира (1-е место из 65 стран). Вопрос чрезмерности объема домашних заданий поднимался родителями казахстанских школьников неоднократно. На обсуждение педагогов и родителей вынесено два проекта методических рекомендаций по организации и выполнению домашнего задания учениками 2-11 классов. К обсуждению приглашаются все, кому небезразличны вопросы школьной педагогики и развития интеллектуального потенциала страны. Для изучения проблемы проведено социологическое исследование, созданы две рабочие группы из числа специалистов в сфере среднего образования. - Обе группы, как и родители, участники социсследования, едины в своем выводе: время, отводимое на домашнее задание, требует сокращения. При этом первая группа предлагает сократить время заданий вдвое от определенного санитарно-эпидемиологическими требованиями, вторая — достаточно сократить это время на 40 минут, — говорится в сообщении Минобрнауки. Обе группы рекомендуют в основной и старшей школе проводить сдвоенные уроки по языковым предметам и математическим дисциплинам (алгебра, геометрия, алгебра и начала анализа). Учителям-практикам рекомендуется сочетать задания-минимум (обязательные для выполнения) и задания-максимум (для добровольного выполнения), а также домашние задания не задавать на выходные, праздничные, каникулярные дни, а также после выполнения контрольных работ. Учебные предметы предлагается разделить на три группы: по предметам первой группы домашнее задание дается обязательно, по предметам второй группы – в рекомендательной форме, по предметам третьей группы – вовсе не даются. Можно допустить интегрированные задания, но они должны задаваться по всем предметам. Одной из рабочих групп предложена формула расчета времени на выполнение домашнего задания по одному предмету. В другом проекте представлены временные нормативы по учебным предметам в соответствии с таблицей их ранжирования по трудности, а также примерный объем домашних заданий для обучающихся 2–11 классов. В любом случае все варианты вынесены на обсуждение педагогов, родителей. Обсуждение в педагогической среде завершится 15 марта и изменения объемов домашних заданий будут введены в сентябре 2017 года. Кроме того, сегодня Министр образования и науки РК Ерлан САГАДИЕВ сообщил, что в школах в ближайшем будущем установят шкафчики для детей для хранения учебников, сменной обуви и спортивных принадлежностей. По словам министра, это решит массу проблем, в том числе с тяжестью школьных рюкзаков.