ТОО «Жайык жарыгы» было создано почти 17 лет назад, на сегодняшний день здесь работают порядка 120 человек, но уже на днях технического персонала, который ежедневно выполняет работу на улицах города, станет гораздо меньше. Как заявил новый директор предприятия, сейчас составляется список людей, которые отправятся в отпуск без содержания. - Пока еще никакого приказа не подписано, мы никого не увольняем, не сокращаем, возможно, будет вынужденная мера, она временная, может месяц или два, пока еще тоже не решено. Сегодня у предприятия большие кредиторские задолженности, соответственно есть у нас обязательства. 120 человек, каждый обеспечивает семью, мы должны найти выход из ситуации, решается вопрос о дополнительном финансировании от основного учредителя, - сообщил директор ТОО «Жайык жарыгы» Кайраткожа КОЖАМУРАТОВ. Когда в начале января текущего года государственное предприятие ТОО «Жайык жарыгы» было передано в частные руки, сообщалось, что работы по содержанию и обслуживанию наружного освещения и светофоров будут выполняться в штатном режиме. А сейчас почти 40 сотрудников могут остаться без работы. - Раньше мы не сидели, работали, у нас светофоры, освещение, за один день все не успеешь сделать же. А сейчас пришли, сказали, что на 2 месяца отправляют в отпуск без содержания, у нас кредиты, банк же не будет ждать. Некоторые квартиру снимают, хозяева тоже не будут ждать, - возмущается сотрудник ТОО «Жайык жарыгы» Муслим ДАВЛЕТОВ. Представители партии "Нур Отан" пообещали, что не бросят рабочих в этой ситуации и постараются решить проблему. - Совместно с руководством города сейчас будем эту ситуацию тщательно рассматривать и держать на контроле. Я думаю, эту ситуацию мы положительно решим, - сказал первый заместитель председателя городского филиала партии «Нур Отан» Мухтар ДАВЛЕТЖАНОВ. Как заявил новый директор, отправить сотрудников в отпуск без содержания планируется до 1 апреля, и никаких гарантий нет, что они смогут вернуться обратно.