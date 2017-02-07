Фото ДЧС г. Алматы К спасателям горнолыжного комплекса «Шымбулак» обратился гражданин РФ Спартак АЛЕМАСОВ. Он рассказал, что во время внетрассового катания на западном склоне ущелья «Чимбулачка» сошла снежная лавина и под снегом остался человек. К месту схода лавины немедленно были направлены, задействованные на охране объекта Универсиады спасатели, кинологи и сотрудники ДВД. Как пояснили в ДЧС, место схода лавины на западном склоне ущелья реки Чимбулачка было найдено сразу. Через некоторое время одна из поисковых собак РОСО КЧС МВД РК отметила место для поиска. - В 15.23 часов спасатели совместными усилиями извлекли тело гражданина Российской Федерации Алексея БЕЛОСЛУДЦЕВА 1986 года рождения. Врачи скорой медицинской помощи, входившие в состав поисковой группы, после реанимационных действий констатировали смерть. Погибший являлся техническим судьей по дисциплине "Сноуборд ски кросс", - рассказали в ДЧС города Алматы. Со слов товарища погибшего они специально подбирали склоны с нетронутым снегом для занятия фрирайдом, понимая, что это запрещенные для катания места. По данным ГУ «Казселезащиты», объем сошедшей лавины составил 350 куб.м. 30 января 2017 года Департаментом по чрезвычайным ситуациям города Алматы распространена информация для населения об угрозе схода снежных лавин с рекомендацией не выходить на крутые заснеженные склоны гор Алматинской области, во избежание провоцирования снежных лавин.