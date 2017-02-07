320 человек сегодня задействованы в уборке снега, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

ТОО "Спецавтобаза" поделило город на пять участков по 50 человек на каждом. Снег грузят лопатами в снегоуборочные машины. С самого начала снегопада за город уже было вывезено более 700 кубометров снега.

Дорожные рабочие трудятся в две смены. Греются на открытом воздухе горячим чаем и пирожками, которыми их снабжает работодатель. По словам заместителя начальника ТОО "Спецавтобаза" Кайнедена ШМАНОВА, накануне рабочие были задействованы в откачке воды после дождя . Из-за резкого понижения температуры и снегопада сегодня все они заняты расчисткой снега на центральных улицах Атырау. Всего в ликвидации осадков задействовано 50 единиц спецтехники. Дороги обрабатываются специальным соляным раствором. Специальные трактора-щетки расчищают проезжую часть.

Камилла МАЛИК