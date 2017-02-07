Для сравнения, если в 2015 году отказавшихся от прививок по религиозным убеждениям было 382 человека, то в прошлом году их число выросло на 16 человек. Эти данные озвучил начальник департамента по защите прав потребителей Умирзак ЗИННУЛИН в ходе подведения итогов работы департамента за 2016 год. Как правило, отказываются от прививок родители новорожденных детей, причем больше всего отказов от БЦЖ. Всего же по области с 1 октября по 21 декабря 2016 года против гриппа было привито более 65 тысяч человек. Это составило 11% от общего количества населения. На средства из местного бюджета прививки получили 30416 человек. В платных клиниках были привиты 9728 человек.