В Уральске на проезжей части загорелся автомобиль

Возгорание произошло сегодня, 7 февраля, в 10 часов утра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". p1yBjK8x8dY Как сообщили в службе пожаротушения ДЧС ЗКО, возгорание автомобиля "Опель" произошло около дома по улице Мирзояна, 9. - Пожар был полностью ликвидирован в 10-56. В тушении пожара была задействована 1 единица техники и 5 человек личного состава, - пояснили в службе пожаротушения. Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются.