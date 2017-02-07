Иллюстративное фото из архива "МГ" В этом году проект 216-квартирного дома будет сдан на госэкспертизу, и если он ее пройдет, то будут изыскиваться средства на строительство многоэтажки для молодых семей. Со слов руководителя городского отдела строительства Марата МОЛДАШЕВА, уже в этом месяце будут вручены ключи от квартир молодым семьям, которые подавали заявления в ЖКХ еще в прошлом году. - В 2017 году планируется ввести в эксплуатацию 10 многоквартирных жилых домов - 1318 квартир. Один дом для молодых семей в поселке Зачаганск, дом для очередников местных исполнительных органов по линии АО «ИО «КИК» в 6 микрорайоне и 3 дома для вкладчиков ЖССБК по линии АО «Байтерек Девелопмент» в поселке Зачаганск, - пояснил Марат МОЛДАШЕВ.