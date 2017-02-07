Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель руководителя управления строительства ЗКО Алибек АНТАЗИЕВ, главным проблемным районом остается Казталовский район. В 2016 году водой были обеспечены жители села Нурсай Казталовского района. - В 2017 году на проведение водопровода в 31 поселок ЗКО было выделено 3,4 млрд тенге. Из республиканского бюджета - 2,8 млрд тенге на строительство 25 объектов и из местного бюджета 600 млн тенге на 6 объектов, - сообщил Алибек АНТАЗИЕВ. До конца года запланировано сдать в эксплуатацию 7 объектов водоснабжения в селах Коктерек и Борли Бокейординского района, Казталовке, Чиже-2, Акжоле, Павлово, Сары Омир, а также планируется построить 54,6 км и реконструировать 34,7 км водопровода. К концу года 169 сельских населенных пунктов, в которых проживают 242 тысячи человек, будут иметь доступ к централизованному водоснабжению.