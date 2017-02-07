Водоснабжение в населенные пункты будут подводить по госпрограмме "Ак булак", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель руководителя управления строительства ЗКО Алибек АНТАЗИЕВ, главным проблемным районом остается Казталовский район. В 2016 году водой были обеспечены жители села Нурсай Казталовского района. - В 2017 году на проведение водопровода в 31 поселок ЗКО было выделено 3,4 млрд тенге. Из республиканского бюджета - 2,8 млрд тенге на строительство 25 объектов и из местного бюджета 600 млн тенге на 6 объектов, - сообщил Алибек АНТАЗИЕВ. До конца года запланировано сдать в эксплуатацию 7 объектов водоснабжения в селах Коктерек и Борли Бокейординского района, Казталовке, Чиже-2, Акжоле, Павлово, Сары Омир, а также планируется построить 54,6 км и реконструировать 34,7 км водопровода. К концу года 169 сельских населенных пунктов, в которых проживают 242 тысячи человек, будут иметь доступ к централизованному водоснабжению.