Участки выдадут только после того, как подведут инженерные сети, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД. Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя городского отдела строительства Марата МОЛДАШЕВА, уже в этом году планируется приступить к реализации госпрограммы "Нурлы жер". - Земельные участки будут выдаваться в районе поселка Рыбцех - это между поселком Деркул и Зачаганск. Сначала туда мы подведем все инженерне сети - электричество, газ и воду, а уже потом приступим к застройке поселка. То есть люди не будут сами строить себе дома. Это будет единый застройщик, который сдаст готовое жилье, - пояснил Марат МОЛДАШЕВ. Стоит отметить, что земельные участки получат только те, кто стоят в очереди на землю и являются вкладчиками ЖССБ.