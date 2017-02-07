Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя городского отдела строительства Марата МОЛДАШЕВА, уже в этом году планируется приступить к реализации госпрограммы "Нурлы жер". - Земельные участки будут выдаваться в районе поселка Рыбцех - это между поселком Деркул и Зачаганск. Сначала туда мы подведем все инженерне сети - электричество, газ и воду, а уже потом приступим к застройке поселка. То есть люди не будут сами строить себе дома. Это будет единый застройщик, который сдаст готовое жилье, - пояснил Марат МОЛДАШЕВ. Стоит отметить, что земельные участки получат только те, кто стоят в очереди на землю и являются вкладчиками ЖССБ.