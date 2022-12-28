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Бизнес-новости

Казбек Кертаев, основатель телеканала «Caspian News»: региональные каналы являются фундаментом развития новой культуры

У Нурбанка богатый опыт финансирования перспективных проектов в различных отраслях экономики. Проекты, в которые инвестируются средства, тщательно отбираются банком. Выдаче займов всегда предшествует кропотливая аналитическая работа, каждый проект рассматривается индивидуально. Среди финансируемых предприятий Нурбанком - не только действующий бизнес, но и стартовый. Если приходят клиенты с интересным и рентабельным проектом, реализуемым профессионалами, имеющих к тому же за плечами значительный опыт успешной работы в выбранной сфере, банк всегда идет навстречу и помогает бизнесу вырасти. Одним
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Казбек Кертаев, основатель телеканала «Caspian News»: региональные каналы являются фундаментом развития новой культуры
Казбек Кертаев, основатель телеканала &quot;Caspian News&quot;: региональные каналы являются фундаментом развития новой культуры
Казбек Кертаев, основатель телеканала &quot;Caspian News&quot;: региональные каналы являются фундаментом развития новой культуры
 У Нурбанка богатый опыт финансирования перспективных проектов в различных отраслях экономики. Проекты, в которые инвестируются средства, тщательно отбираются банком. Выдаче займов всегда предшествует кропотливая аналитическая работа, каждый проект рассматривается индивидуально. Среди финансируемых предприятий Нурбанком - не только действующий бизнес, но и стартовый. Если приходят клиенты с интересным и рентабельным проектом, реализуемым профессионалами, имеющих к тому же за плечами значительный опыт успешной работы в выбранной сфере, банк всегда идет навстречу и помогает бизнесу вырасти. Одним из таких проектов стал «Caspian News» - телеканал прикаспийского региона Казахстана. В последнее время в системе телевидения произошли серьезные изменения. И это в значительной степени касается и регионального телевидения, которое функционирует в жёстких условиях конкуренции. Оно выступает мощным инструментом в донесении информации о жизни регионов и освещении социальных, экономических, политических проблем. О том, как пришла идея открыть свой телеканал, в большей степени ориентированный на население Атырауской и Мангистауской областей, кто в этом помог и как развивается дело, рассказал директор и основатель телеканала "Caspian News" Казбек Кертаев: - Расскажите немного о своей компании. Как пришла идея открыть собственный телеканал? - Мой общий стаж в сфере телевидения 20 лет, я много лет работал инженером-телевизионщиком, имею опыт развития телевизионных каналов, но не как основатель, а как участник команды. И давно уже решил, что хочу открыть региональный телеканал. Такие каналы присутствовали почти во всех областях, кроме Атырауской и Мангистауской, где функционировали филиалы только республиканских каналов.
Казбек Кертаев, основатель телеканала &quot;Caspian News&quot;: региональные каналы являются фундаментом развития новой культуры
Казбек Кертаев, основатель телеканала &quot;Caspian News&quot;: региональные каналы являются фундаментом развития новой культуры
Именно поэтому мы основали региональный телеканал «Caspian News» в 2018 году. Ранее наша компания работала, как видеостудия, мы оказывали разные технические услуги, в основном населению западного региона. Ну а сегодня «Caspian News» - это телеканал прикаспийского региона страны, основной контент которого – телепроекты информационно-аналитического характера. Штат сотрудников составляет 35 человек, вместе с внештатными – 45. У нас очень опытные и компетентные сотрудники. За плечами ведущих специалистов телеканала - не один телемост с участием глав государств, акимов города и области. Но все же в нашей команде ставка сделана на молодежь. В каждом отделе - по одному опытному журналисту, в задачу которого кроме основной работы входит обучение молодых репортеров.
Казбек Кертаев, основатель телеканала &quot;Caspian News&quot;: региональные каналы являются фундаментом развития новой культуры
Казбек Кертаев, основатель телеканала &quot;Caspian News&quot;: региональные каналы являются фундаментом развития новой культуры
В чем преимущества Вашего телеканала? Уникальность Caspian News в том, что он работает точечно, ориентируясь и охватывая аудиторию двух прикаспийских нефтяных регионов. Мы объективно и широко освещаем нефтегазовую отрасль, развитие малого и среднего бизнеса в областях прикаспийского региона страны, стараемся отличаться интересным и качественным контентом, актуальными новостными и аналитическими программами. Приоритетными направлениями телеканала являются объективное освещение преобразований Казахстана, новостей экономики, социальной сферы, культуры и т.д. Имеются корреспондентские пункты в Мангистауской области в г. Актау. Телеканал оснащен цифровым телевизионным оборудованием, собственной ТТСС (транспортируемой телевизионной спутниковой станцией), аппаратными комплексами и СППС. Телеканал включен в спутниковый пакет ОТАУ-ТВ, кабельные сети ID TV по РК, Beeline TV по Казахстану, АЛМА-ТВ, имеет договоры с местными государственными органами на трансляцию телевизионных программ и сюжетов по телеканалу «Caspian News». В период чрезвычайных ситуаций в стране в связи с пандемией и январскими событиями 2022 года телеканал являлся одним из тех, кто транслировал важные брифинги Центральной службы коммуникаций страны и региона, продолжая информационную работу в штатном режиме и предоставляя самые свежие новости. Нашей особенной гордостью является тот факт, что за все это время телекомпания не прерывала своей работы ни на один день или даже час, новости и прочие программы выходили в штатном режиме, информируя жителей региона и страны о происходящих событиях. Клиентов у нас уже немало, мы зарекомендовали себя как надежного партнера в информационном поле, занимаем ключевое место в цифровом эфирном вещании по Атырауской и Мангистауской областям. Мы активно используем современные способы коммуникации. Телеканал «Caspian News» представлен во всех социальных сетях. Общее количество наших подписчиков уже давно перевалило за сотню тысяч, а количество просмотров приблизилось к 10 млн.
Казбек Кертаев, основатель телеканала &quot;Caspian News&quot;: региональные каналы являются фундаментом развития новой культуры
Казбек Кертаев, основатель телеканала &quot;Caspian News&quot;: региональные каналы являются фундаментом развития новой культуры
Кто помог в реализации Вашей идеи? Заходить на телерынок дорого и сложно. Для того чтобы создать канал с нуля, необходима сильная команда профессионалов, серьезные инвестиции в контент и развитие сети. Когда я принял важное для меня решение открыть свой канал, то обратился в Нурбанк, проверенный временем. С Нурбанком я сотрудничаю с 2006 года, обслуживался там как ИП. Тут у меня уже были налаженные связи, я чувствовал себя удобно и комфортно, сотрудничая с банком. При получении кредита особо проблем не возникло. Я все тщательно продумал, предложил свой проект и мне его одобрили. Сотрудники Нурбанка быстро уладили все юридические нюансы. Банку уже 30 лет, он отработал свою политику взаимоотношений с клиентами и очень гибко реагирует на их потребности. Таким образом, мы преодолели финансовые трудности и сейчас канал благополучно работает. Конечно, были и негативные моменты в процессе открытия канала, но это было осознанное и долго зревшее решение: взять кредит и открыть канал, поэтому проблемы для меня были не так важны и не стали серьезной преградой. Думаю, наше сотрудничество с Нурбанком будет продолжаться. Хотелось бы отметить, что в бизнесе ключевое значение имеют надёжный партнер в лице банка и надёжные сотрудники, которые всегда выручают и на которых можно положиться. Представителям МСБ не надо бояться брать кредит, главное – детально все предусмотреть, упорно работать над идеями и не останавливаться.
Казбек Кертаев, основатель телеканала &quot;Caspian News&quot;: региональные каналы являются фундаментом развития новой культуры
Казбек Кертаев, основатель телеканала &quot;Caspian News&quot;: региональные каналы являются фундаментом развития новой культуры
Какие задачи решает телеканал в масштабе региона? На текущем этапе развития средств массовой коммуникации можно говорить о том, что сегодня региональные каналы являются своего рода фундаментом развития новой культуры и обладают возможностями каналов республиканского значения. Это стало результатом того, что сегодня современные технические средства и возможности позволяют на региональном уровне осуществлять производство программ высокого уровня с возможностью трансляции их в эфире, в кабельных сетях и сети интернет. Мы транслируем видеоконтент местного производства на высоком уровне. Большинство сюжетов Caspian News затрагивают острые темы, волнующие каждого. Мы отображаем действительность, предлагая способы решения проблем и сложных ситуаций. Стараемся находить новости, которые остались «за кадром» других каналов. Обычно человек смотрит не один канал, а 4 - 5. Наша задача - попасть в этот список, и мы ее достаточно эффективно решаем и постепенно идем к этому. Думаю, что в ближайшие десять лет классическое ТВ еще останется самым массовым и самым эффективным каналом распространения и получения информации и развлечений. И нашему каналу есть куда расти. Ваш рецепт успеха? Мой рецепт успеха прост: создать дружную сплоченную команду, и она все сделает сама. Я приветствую в нашем коллективе и опытных в своём деле специалистов, и креативную молодёжь, которая с энтузиазмом берется за дело и вносит новую свежую струю в развитие канала. Считаю, что на нашем канале работают лучшие специалисты, которые любят свое дело. Сейчас время не простое, расслабляться и почивать на лаврах не получается. Я всегда анализирую работу других каналов и признаю успехи, для себя отмечаю: тут ребята круто сделали, а тут режиссер промахнулся, тут ведущий здорово материал подал, нашим бы поучиться, а этим можно поучиться и у нас. Лицензия №1.2.15/193 от 3 февраля 2020 года выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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