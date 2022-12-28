Казбек Кертаев, основатель телеканала «Caspian News»: региональные каналы являются фундаментом развития новой культуры

У Нурбанка богатый опыт финансирования перспективных проектов в различных отраслях экономики. Проекты, в которые инвестируются средства, тщательно отбираются банком. Выдаче займов всегда предшествует кропотливая аналитическая работа, каждый проект рассматривается индивидуально. Среди финансируемых предприятий Нурбанком - не только действующий бизнес, но и стартовый. Если приходят клиенты с интересным и рентабельным проектом, реализуемым профессионалами, имеющих к тому же за плечами значительный опыт успешной работы в выбранной сфере, банк всегда идет навстречу и помогает бизнесу вырасти. Одним