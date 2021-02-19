Иллюстративное фото из архива "МГ" 18 февраля в областном маслихате состоялось рабочее совещание по проблемным вопросам разработки проектно-сметной документации (далее ПСД) и соблюдении генплана города Уральск. В совещании приняли участие руководители государственных органов, заместители акимов района и города, представители архитектурных, проектных организаций и директора крупных строительных фирм. По словам заместителя акима ЗКО Тимуржана Шакимова, часто при разработке ПСД систематически допускаются ошибки, которые отрицательно влияют на качество строящихся объектов. – Строительство является одной из основных составляющих экономики, из бюджета на эти цели выделяются немалые средства. Однако во время реализации планов и подготовки ПСД на некоторых объектах систематически допускаются ошибки, выявляются недостатки и недоработки. В итоге возникают разного рода проблемы по возведению, по своевременной сдаче объектов в эксплуатацию, нарушаются сроки освоения бюджетных средств. Недостаточно высокое качество ПСД требует улучшения процесса взаимодействия участников проектно-строительного комплекса, координации совместной деятельности, - заявил Тимуржан Шакимов. Заместитель руководителя управления строительства ЗКО Нуркен Молдашев сообщил, что по итогам 2020 года более 10 проектов получили отрицательные итоги экспертизы. – Причина - использование некачественных материалов и ошибки во время разработки ПСД. Например, при разработке сметной документации строительства водопровода в селах Жамбыл и Битилеу Акжайыкского района завышена масса необходимых металлических изделий 470 тонн в сумме 128,6 миллиона тенге, количество грунта - на 416 кубометров на сумму 300 тысяч тенге и 12 комплектов центробежных насосов, стоимость которых составляет 158,9 миллиона тенге. Эти деньги были возвращены в бюджет, хотя изначально их можно было направить на реализацию нового проекта. Проектированием занималось ТОО "Stroyconsalting", - рассказал Нуркен Молдашев. При проектировании строительства водопровода в селе Октябрьское района Байтерек тоже были допущены ошибки. Так, фактически там установили 180 метров металлического ограждения, хотя в смете заложено 180 километров на сумму 45,3 миллиона тенге. Количество грунта завышено на 37 кубометров на сумму 8,2 миллиона тенге, а количество опознавательных знаков увеличено на 150 штук на сумму 1,9 миллиона тенге. Таким образом, общая сумма завышения составила 55,4 миллиона тенге. Средства также вернули в бюджет. Проектированием занималась компания "Stroyconsalting". Директор ТОО "СКФ Отделстрой" Валентина Михно говорит, что часто подрядчикам приходится за свой счет покрывать недостатки в проектировании. – Я не хочу говорить, что у нас нет грамотных и талантливых проектировщиков, но, к сожалению, среди них встречаются такие проектные подрядчики, которые не смотрят и не думают, как эти работы будут выполнены. Я хочу попросить разрешения построить дом в том виде, в котором его спроектировали и посмотреть, что из этого получится. Выйдет очень даже неприятная картина. Дом будет стоять прочно, потому что сороковая арматура присутствует даже на техэтаже. Будет один этаж, на втором - витражи, а с третьего по десятый вообще ничего не будет. Таких ошибок очень много. Дом строится в северо-восточной части города, где с водой всегда есть проблемы, выше шестого этажа она просто не поднимается. Но почему-то в проектах не закладываются соответствующие насосы. Подрядчику приходится устанавливать их на свои средства. Все погрешности отражаются только на подрядчиках, а не на проектировщиках. Мы теряем время, средства. Почему мы, подрядчики, должны за свой счет покрывать недостатки в проектировании. Ведь это наша недополученная прибыль, - возмутилась Валентина Михно. И.о. руководителя управления государственного архитектурно строительного контроля ЗКО Айдар Менеев отметил, в разрезе трех прошлых лет в отношении проектных организаций за некачественно разработанные проекты возбуждены 39 дел об административных правонарушениях. Из них 27 дел возбуждены в связи с получением отрицательного заключения госэкпертизы по бюджетным объектам. Три проектных организаций лишены соответствующих подвидов лицензии без права на восстановление. Две организации лишены лицензии полностью также без права на восстановление. Сумма наложенного штрафа составило 12,5 миллионов тенге. - В 2020 году мы также неоднократно сталкивались с низким качеством работ в плане инженерных изысканий. Жильцы новых домов неоднократно жаловались, что при таянии снега талые воды подтапливают подвальные помещения. Были установлены факты, когда дорога оказывалась выше фундамента жилых домов, что приводило к подтоплению во время весеннего паводка, - добавил Айдар Менеев. Тимуржан Шакимов отметил, для того чтобы исключить ошибки во время изготовления ПСД, заказчики должны контролировать процесс на стадии проектирования. – Проектировщики, как вы можете допускать такие ошибки? Как получилась так, что в проекте на 470 тонн завышена масса металлоизделий? Почему так получилось? Заказчики тоже должны контролировать этот процесс. Внимательно смотрите проект перед тем, как сдать его на экспертизу, - возмутился Тимуржан Шакимов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.