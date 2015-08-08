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Культура Социум

Киносеанс в стиле Open Air впервые прошел в Уральске

Сегодня, 8 августа, в амфитеатре прошел показ фильма в стиле Open air "Дорога домой" казахстанского режиссера. Как рассказал главный организатор Арман САНСЫЗБАЕВ, киносеанс приурочен к Международному дню молодежи, который празднуется 12 августа. - Я учусь в университете имени Аль Фараби в Алматы, - рассказывает Арман САНСЫЗБАЕВ. - Там мы с молодежными объединениями устраивали бесплатный кинопоказ под открытым небом, и все остались довольны. Именно поэтому, приехав домой в Уральск на каникулы, я решил попробовать провести что-то подобное. Конечно, один я бы такое не организовал, мне помогла орг
gorod
Киносеанс в стиле Open Air впервые прошел в Уральске
Сегодня, 8 августа, в амфитеатре прошел показ фильма в стиле Open air "Дорога домой" казахстанского режиссера.
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 Как рассказал главный организатор Арман САНСЫЗБАЕВ, киносеанс приурочен к Международному дню молодежи, который празднуется 12 августа. - Я учусь в университете имени Аль Фараби в Алматы, - рассказывает Арман САНСЫЗБАЕВ. - Там мы с молодежными объединениями устраивали бесплатный кинопоказ под открытым небом, и все остались довольны. Именно поэтому, приехав домой в Уральск на каникулы, я решил попробовать провести что-то подобное. Конечно, один я бы такое не организовал, мне помогла организация молодежной политики. На подготовку мы потратили не более трех недель. На вопрос, почему показать решили именно казахстанский фильм "Дорога домой", Арман ответил, что в основу сюжета фильма легла история парня, который отучился в Казахстане и уехал работать за границу. Но потом решил вернуться домой. Эта история поможет вызвать у молодежи чувство патриотизма. - Ежегодно 12 августа празднуется Международный День Молодежи и Уральск не исключение, - говорит начальник управления молодежной политики Азамат АЙТУЕВ. - В нашем городе никогда не проходили просмотры фильма такого плана, и надеемся, что это только начало таких креативных нововведений. Также 12 августа в Уральске пройдет концерт с участием звезд казахстанской эстрады. Как рассказал организатор, в социальной сети Instagram проходил фотоконкурс, куда все желающие могли прислать "селфи" на фоне неба. Наибольшее количество лайков набрал Амир ОРАЗОВ. Его селфи было сделано в Москве на Красной площади. В подарок он получил сертификат от такси "Звезда" на 10 тысяч тенге. Посмотреть фильм пришли более 1500 человек, которых помимо киносеанса ожидали призы и концерт, где выступили вокальные и танцевальные коллективы города.
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   Фото Медета МЕДРЕСОВА
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