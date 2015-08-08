Киносеанс в стиле Open Air впервые прошел в Уральске

Сегодня, 8 августа, в амфитеатре прошел показ фильма в стиле Open air "Дорога домой" казахстанского режиссера. Как рассказал главный организатор Арман САНСЫЗБАЕВ, киносеанс приурочен к Международному дню молодежи, который празднуется 12 августа. - Я учусь в университете имени Аль Фараби в Алматы, - рассказывает Арман САНСЫЗБАЕВ. - Там мы с молодежными объединениями устраивали бесплатный кинопоказ под открытым небом, и все остались довольны. Именно поэтому, приехав домой в Уральск на каникулы, я решил попробовать провести что-то подобное. Конечно, один я бы такое не организовал, мне помогла орг