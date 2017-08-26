- Это нелегкий труд. Но для нас созданы все условия. На этом участке мы строим гидротехнические сооружения. На основание кладем плиты, потом все это бетонируем, под основание подсыпаем щебень ПГС, сбоку плит делаем бетонную диафрагму, все красим, затем изолируем. На этом пикете мы уже находимся четвертый день. Уже успели разобрать автомобильный мост, который находился в аварийном состоянии. Извлекли сваи и убрали старый бетон, - сообщил матер участка Павел. Стоит отметить, что два раза в неделю на место проведения основных работ приезжает с проверками технический надзор. - Он приезжает со специальном прибором, где определяет состояние и качество бетона. А уже по результатам анализов, выдает нам поправки, если они, конечно, у нас есть, - сказал Павел. Тулеген ГУМАРОВ отметил, что на третьем этапе Кирово-Чижинского канала было построено 11 гидротехнических сооружений. - В том числе 5 пригораживающих – шлюзов регуляторов с переездом, столько же открытых переездов и один концевой сброс с перепадом. 15 водовыпусков в прудокопань и два водовыпуска в лиман. Что касается прудокопаней, то сделаны подводящие каналы на 28,72 километра, из них проектируемые 24,87 и 3,85 километров расчистки. По данным всего сделано 26 прудокопаней, в 23 провели расчистку и три сделаны новые. Созданы три водовыпуска для насосных станций, один комплект передвижной насосной станции. Построены восемь трубчатых переездов, через подводящие каналы и дороги. Сделано более 17 километров эксплатуационной дороги вдоль канала нулевого профиля, один гидрометрический пост, один жилой дом с хозяйственными постройками и три пересечения канала МГ «САЦ», - пояснил заместитель директора РГП «Казводхоз».