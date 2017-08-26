Как рассказала Нурсултан БАЙМУКАНОВ, его крестьянское хозяйство называется «Гаухар», которое находится в селе Аксуат Теректинского района. Мужчина всю жизнь проработал водителем большегрузов. С наступлением возраста ему все сложнее давалась работа в этой сфере, он принял решение заняться разведением сельского хозяйства. - Крестьянское хозяйство у меня уже пятый год. Когда-то начинал с восьми коров, теперь целое подворье. Ежегодно увеличивал свое КХ на 20-30 голов крупнорогатонго скота, теперь уже более 100 голов КРС. В хозяйстве имеется три породистых быка казахской белоголовой породы. За каждую племенную голову при покупке государство выплатило по 154 тысячи тенге. Это половина стоимости быка. Маточное поголовье тоже субсидируется, это, конечно, большая поддержка от государства. Чтобы разводить хорошее племенное хозяйство, быков нужно менять каждые два года. Закупал я скот у нас же, в Теректинском районе, в одном из крестьянских хозяйств. И еще одного привез из Акжайыкского района. Не вижу смысла где-то закупать из других областей. Так как вполне хорошего племенного быка можно найти и у нас, - отметил мужчина. В прошлом году по государственной программе «Сыбага» Нурсултан БАЙМУКАНОВ взял кредит и закупил еще скот на эти деньги. На сегодняшний день в его хозяйстве более 100 КРС и 30 баранов. - Половину сена на корм я заготавливаю сам, а еще половину закупаю. Но это очень «бьет» по карману. В найме у меня три подчиненных. Сам я живу в Уральске, и каждый день езжу сюда, как на работу. Мне бы хотелось больше иметь земли, потому что покупать корм очень дорого. От 2,5 до 4 тысяч стоит один рулон сена. Мне бы 200 гектаров пашни засеять житняком, - мечтает Нурсултан. Мужчина отметил, что самое главное - во всем есть хорошая поддержка от государства. - Спасибо что есть такие программы, я взял 11,5 миллионов тенге, расширил свое хозяйство, теперь в течение десяти лет буду выплачивать его под ставку в 6%, - пояснил предприниматель.