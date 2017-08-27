Об этом было заявлено на совещании в областном акимате, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Аким области Алтай КУЛЬГИНОВ рассказал, что выпускники, которые будут обучены за счет местного бюджета, после окончания  должны будут работать в Западно-Казахстанской области. - На данный момент по области нехватка специалистов  ощущается в сфере здровохранения, требуются религиоведы, сельскохозяйственные специалисты и педагоги, - пояснил глава региона. По итогам заседания было принято решение о выделении 160 образовательных грантов. - Обладателей грантов будет определять конкурсная  комиссия. Студенты,  обученные за счет образовательных грантов из местного бюджета, закроют кадровый дефицит в нашей области. Поэтому надо с большой ответственностью отнестись к правильному распределению грантов, - заявил Алтай КУЛЬГИНОВ.