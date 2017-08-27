Иллюстративное фото из архива "МГ" Аким области Алтай КУЛЬГИНОВ рассказал, что выпускники, которые будут обучены за счет местного бюджета, после окончания должны будут работать в Западно-Казахстанской области. - На данный момент по области нехватка специалистов ощущается в сфере здровохранения, требуются религиоведы, сельскохозяйственные специалисты и педагоги, - пояснил глава региона. По итогам заседания было принято решение о выделении 160 образовательных грантов. - Обладателей грантов будет определять конкурсная комиссия. Студенты, обученные за счет образовательных грантов из местного бюджета, закроют кадровый дефицит в нашей области. Поэтому надо с большой ответственностью отнестись к правильному распределению грантов, - заявил Алтай КУЛЬГИНОВ.