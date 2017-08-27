Аномальный  град этим летом оставил жителей села Дарьинское Зеленовского района ЗКО без урожая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Каждую субботу в Уральске на улице Ихсанова проходит сельскохозяйственная ярмарка. На прилавках рынка можно купить овощи и фрукты по ценам ниже рыночных. Так, картофель сельхозники продавали по 40-60 тенге за килограмм. В основном его покупали мешками. Большим спросом на ярмарке пользовались помидоры, которые можно было приобрести по 60-100 тенге. По словам жительницы села Дарьинское Натальи, в этом году часть сельчан осталась без урожая и поэтому они ездят в город на ярмарку. - На зиму соленья мы все делаем. После града весь огород я сразу убрала, потому что все побило. Остался только картофель, и тот без ботвы, не знаю, будет ли там что выкопать. Если не будет, опять в город приеду закупаться, - рассказала Наталья. - У нас односельчане, у кого огород не пострадал, помогают тем, кто остался без ничего. Помидоры дают, баклажаны, перец. Но постоянно брать тоже неудобно как-то, а здесь цены нормальные, нам, пенсионерам, по карману. Стоит отметить, что на ярмарке помимо овощей и фруктов продавали мясо, мед, молочную продукцию и даже клубнику. Майонезное ведро по 800 тенге. Напомним, сельскохозяйственная ярмарка в Уральске проходит каждую субботу с 9.00 до 13.00. Напомним, 11 июля в селе Дарьинское прошел сильный град. Сельчане остались без урожая, у многих в домах побило крыши. Однако материальный ущерб за огороды возмещать не будут. На материальную помощь могут рассчитывать только те, у кого градом пробило крышу дома. Однако большая часть людей осталась без огорода. По словам 77-летнего Василия ДЬЯКОНОВА, за всю жизнь, которую он прожил в этом селе, такой град он видит вперые. -Жалко, для пенсионеров главное - огород. Уже ведь и урожай на подходе, и пора варить варенья, закатывать соленья. С февраля выращивали рассаду и все напрасно, теперь не знаю, как мы в этом году будем готовиться к зиме, - говорит расстроенный Василий ДЬЯКОНОВ. В то день, со дворов, которые подтопило, откачивали воду  асенизаторской машиной. Всего поступило три заявления от сельчан, двоим затопило дворы и в одном доме градом пробило крышу.        