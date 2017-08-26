Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, управлением образования области выявлено 7 сообществ в социальной сети «Вконтакте», где пропагандировались детская порнография и сексуальные посягательства. - В результате принятых мер 298 учащихся исключены из указанных сообществ. В ходе проверок были установлены 216 неблагополучных семей, которые поставлены на учет органов внутренних дел, - пояснили в пресс-службе прокуратуры ЗКО. К слову, для обеспечения безопасности и соблюдения порядка завершается работа по обеспечению учреждений образования камерами видеонаблюдения. В 642 учреждениях установлены 5066 камер.