Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами

Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, ДТП произошло сегодня, 25 августа, в 2.20 на 253 километре от автодороги Уральск-Атырау. - 38-летний водитель автомашины марки "Мицубиси Монтеро" допустил столкновение с ехавшей впереди пассажирской "ГАЗелью", за рулем которой находился 34-летний мужчина, - рассказали в ДВД ЗКО. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК - "". По словам заместителя управления здравоохранения Гульнары АБДРАХМАНОВОЙ, в ДТП пострадали 6 человек. - Двое из них - водитель "Митсубиши" и пассажирка "ГАЗели" - находятся в тяжелом состоянии. Мужчине и женщине диагностировали разможжение всех тканей верхних конечностей. Они были доставлены в Тайпакскую районную больницу. На сегодняшний день решается вопрос об их авиатранспортировке в Областную клиническую больницу. Остальные участники ДТП находились в состоянии средней тяжести и были госпитализированы в ЦРБ Акжайыкского района, - сообщила Гульнара АБДРАХМАНОВА.