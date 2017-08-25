Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 25 августа, в областном акимате состоялось совещание по вопросу подготовки области к отопительному сезону. По словам акима области Алтая КУЛЬГИНОВА, долги с населения взыскиваются не должным образом. - Вы просто бездействуете. В прошлом году долг за газ у вас состоавлял 1 млрд тенге в это время, сегодня эта сумма снизилась до 98 млн тенге. Что касается долгов горожан, то необходимо использовать новые технологии. Вы до сих пор по старинке принимаете оплату за свои услуги, надо развиваться в этом вопросе, - заявил глава региона. На сегодняшний день из 1172 жилых домов паспорта готовности получили лишь 696. Остальные многоэтажки должны провести опрессовку и получить паспорта до 1 октября 2017 года, иначе тепло в эти дома подаваться не будет. Стоит отметить, что в 2018 году АО "Жайыктеплоэнерго" будет проводить капремонт тепломагистралей № 7, 8, 4 и 2. На это будет выделено около 3 млрд тенге.