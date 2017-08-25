Иллюстративное фото из архива "МГ" С начала 2017 года в Актюбинской области очередникам было выдано 5563 участка, это 60,1% от общего количества земель под ИЖС, выданных по всей республике. Однако, согласно поручению Бердыбека Сапарбаева, всего в этом году актюбинцам должно быть предоставлено 14886 участков, на сегодня план выполнен на 37%. Как выяснилось, неэффективно выполняется поручение в Байганинском (2%), Хромтауском (13,6%), Иргизском (33,3%), Мугалжарском (40%) районах и г. Актобе (28,7%). Глава области поручил ускорить выдачу земель очередникам. - Поручение должно быть выполнено. Для этого у районов есть все возможности. Сложнее в Актобе, но и здесь есть резервы, с которыми надо работать, - заявил Бердыбек Сапарбаев. Также по поручению акима области земельной инспекцией будет усилен контроль над освоением уже выданных земель под ИЖС. По данным областного управления земельных отношений, на сегодня в базу внесены данные всех очередников, зарегистрированных в Актюбинской области. Это более 149 тысяч человек, из них свыше 116 тысяч – те, кто хочет обзавестись частным домом в областном центре.