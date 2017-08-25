Общественный фонд "Журектен Журекке", не понаслышке знакомый многим жителям Атырауской области, стал участником ежегодного конкурса социальных проектов, организованного Министерством труда и социальной защиты населения РК, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК Атырауской области. Конкурс направлен на развитие системы социальной зашиты населения, и именно поэтому одним из главных претендентов на победу является именно Атырауский ОФ "Журектен Журекке". Главная цель фонда -  помощь больным  и нуждающимся  взрослым и детям. За четыре года существования фонд вырос из небольшой неправительственной организации в настоящее движение, объединившее волонтеров и всех, кому небезразлична судьба нуждающихся в помощи. Со дня образования фондом собрано 4,3 миллиона тенге благотворительной помощи. Благодаря этому 35 детей получили медицинскую помощь, 55 особенных молодых людей смогли бесплатно выучиться на курсах по профподготовке. Каждый из нас может принять посильное участие и помочь волонтерам стать победителями этого важного конкурса. Проголосовать за ОФ “Журектен Журекке" может любой желающий. Достаточно перейти по ссылке и отдать свой голос.  