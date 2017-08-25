Максим ЗРАЖЕВСКИЙ Максим ЗРАЖЕВСКИЙ является управляющим одного их хозяйств в поселке Магистральный. Кроме того, их подворье вступило в сельскохозяйственный кооператив по названием«Магистральный». - Наш сельскохозяйственный кооператив занимается откормом крупнорогатого скота. Решение о том, что мы готовы вступить в СПК, пришло три года назад. У меня есть среднеспециальное образование, я связист. Раньше всей семьей мы жили в Уральске, позже нам пришлось переехать в село, из-за того что никто из семьи не мог устроиться на работу. Надо было как-то жить и кормить себя. Занимались пару лет земледелием, потом переквалифицировали направление своего хозяйства. Начали разводить скот. Еще семь лет назад у нас было всего лишь две коровы, - вспоминает Максим. – Мне, конечно, нравится этим заниматься. Хотелось бы отметить, что это прибыльное дело. Со слов Максима, при вступлении в сельскохозяйственный кооператив у них было десять голов скота и пару лошадей. - Теперь у нас восемь лошадей, 48 голов крупнорогатого скота и 40 баранов. И еще разводим птицу, на сегодня у нас более 200 гусей. Есть куры и утки, - отметил Максим. Как рассказал один из участников СПК "Магистральный" мясо они сдаю мясникам, а молочные продукты реализуют в Уральске на центральном рынке. - На рынок мы выезжаем торговать молочными продуктами по 2-3 раза в неделю. Впрочем, государство без внимания нас не оставляет. В конце сентября власти обещают выплатить субсидии на маточное поголовье скота. Выплата осуществляется единовременно, один раз в год, по 18 тысяч тенге на одну голову. В этом году субсидии сократили до 10 тысяч тенге за голову. Нужно отметить, что еще субсидируется приплод. Маточного поголовья у нас в хозяйстве насчитывается 20 голов. Есть еще один племенной бык, белоголовой породы. Кстати, на него при покупке государство выплачивает половину его стоимости. Племенной скот мы закупаем в ближайших районах ЗКО, - пояснил Максим. Максим ЗРАЖЕВСКИЙ отметил, что у них в планах развивать СПК и поднимать сельское хозяйство района. - В нашем СПК всего три человека. Мы задаем себе высокую планку и думаю в дальнейшем сможем еще больше обеспечивать население мясом, - рассказал Максим.