Водителя большегруза убило током 23 августа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" По словам руководителя управления инспекции по охране труда ЗКО Азамата АЙТУЕВА, по данному факту собрана комиссия - Сейчас ведется сбор материалов и нашим ведомством будет проводиться проверка. После произошедшего к нам обратилось руководство двух компаний - "Нефтэк" и "ПСП Серик", - заявил Азамат АЙТУЕВ. Напомним, трагедия произошла 23 августа по улице Шолохова в районе "Айгуль". Водителя "КамАЗа" убило током во время выгрузки строительного мусора. При поднятии кузова были задеты высоковольтные провода.  