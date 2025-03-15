Китайский человекоподобный робот научился ездить на велосипеде (видео)

Благодаря интеграции сенсоров и алгоритмов он способен не только уверенно бегать, подниматься и спускаться по лестнице, но и ездить на велосипеде.

Lingxi X2 сочетает в себе передовые технологии искусственного интеллекта и робототехники, что позволяет осуществлять сложные операции, такие как точный захват предметов, откручивание крышек банок, чтение инструкций к лекарствам и многое другое.





Робот может взаимодействовать с окружающей средой, используя мультимодальную модель, которая реагирует на выражения лиц и интонации голосов. Это позволяет определять эмоциональные состояния людей и давать адекватные ответы.

Высота Lingxi X2 составляет 130 сантиметров, вес — 33,8 килограмма.

Ранее сообщалось, что корабль Starship взорвался во время испытательного полета.



