Кладбище рядом с нефтебазой горело в Уральске (фото, видео)

Сегодня, 5 июля, около семи часов вечера произошел пожар на кладбище в районе нефтебазы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Практически полностью сгорели более сотни могил. Судя по площади пожара, огнеборцев вызвали поздно. Опасность горения была в том, что с одной стороны кладбища находится нефтебаза, а с другой - ТОО "Алау газ". Огонь шел со стороны рельсов. Им были объяты могилы, он быстро передавался по сухой траве, в овраге горели деревья. Нужно отметить, что в Уральске в этот день температура была на уровне +34, к тому же был ветер. По словам главного специалиста ДЧС ЗКО Бибигул