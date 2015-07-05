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Кладбище рядом с нефтебазой горело в Уральске (фото, видео)

Сегодня, 5 июля, около семи часов вечера произошел пожар на кладбище в районе нефтебазы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Практически полностью сгорели более сотни могил. Судя по площади пожара, огнеборцев вызвали поздно. Опасность горения была в том, что с одной стороны кладбища находится нефтебаза, а с другой - ТОО "Алау газ". Огонь шел со стороны рельсов. Им были объяты могилы, он быстро передавался по сухой траве, в овраге горели деревья. Нужно отметить, что в Уральске в этот день температура была на уровне +34, к тому же был ветер. По словам главного специалиста ДЧС ЗКО Бибигул
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Кладбище рядом с нефтебазой горело в Уральске (фото, видео)
Сегодня, 5 июля, около семи часов вечера произошел пожар на кладбище в районе нефтебазы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
pojar_kladbishe5
pojar_kladbishe5
Практически полностью сгорели более сотни могил. Судя по площади пожара, огнеборцев вызвали поздно. Опасность горения была в том, что с одной стороны кладбища находится нефтебаза, а с другой - ТОО "Алау газ". Огонь шел со стороны рельсов. Им были объяты могилы, он быстро передавался по сухой траве, в овраге горели деревья. Нужно отметить, что в Уральске в этот день температура была на уровне +34, к тому же был ветер. По словам главного специалиста ДЧС ЗКО Бибигуль НУРМУХАНОВОЙ, приблизительная площадь пожара составляет 1 гектар. - Звонок на пульт пожарных поступил в 19.00, - рассказала НУРМУХАНОВА. - На место сразу же выехали 4 единицы техники и 15 человек личного состава. Ближе к девяти часам вечера пожар был потушен.
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Jk_YWBIW49Q Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА
Пожар кладбище огонь

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