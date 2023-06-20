Клопы-наземники заполонили Алматы

Когда опадут листья, эти насекомые впадут в спячку, передаёт Informburo.kz.

Жители Алматы стали всё чаще жаловаться на неизвестных клопов. Их видят во дворах, находят на подоконниках и даже в постельном белье. Младший научный сотрудник КазНИИ защиты и карантина растений имени Жиембаева Арнур Кенжегалиев рассказал, что вид называется Arocatus melanocephalus. Его завезли в Казахстан из-за границы.

— Он впервые появился в юго-восточном Казахстане в 2015 году. Ранее этих насекомых в стране не было. Они могут развиваться в разных погодных условиях – им не нужна жара и влага, как другим видам клопов. Этот вид очень опасен для лиственных деревьев Алматы. Сейчас в городе их очень много, – сказал Кенжегалиев.

Ежегодной обработки зелёных насаждений при таком массовом распространении может быть недостаточно.

— Если зима достаточно тёплая, почва, соответственно, не промерзает настолько, чтобы насекомые погибли. Также в этом году у нас была затяжная весна, сопровождавшаяся обильными дождями, и последовавшая за этим жара – всё это очень благоприятные условия для их массового распространения, – заключил Арнур Кенжегалиев.

Когда осенью опадут листья, насекомые впадут в спячку.

При этом для людей этот вид клопов неопасен, уверяет специалист. Однако они испускают резкий неприятный запах при испуге.

