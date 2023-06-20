На нём выставят восемь земель коммерческого назначения в Уральске, посёлках Деркул и Зачаганск.

Фото с сайта акимата города

Городской акимат на своей странице в Facebook сообщил, что четвёртого июля в 12 часов по времени столицы на портале gosreestr.kz состоится аукцион по продаже права на аренду земельных участков для строительства коммерческих объектов.

— На аукционе будет выставлено восемь земельных участков для коммерческой деятельности в Уральске, посёлках Деркул и Зачаганк. Регистрация участников начинается со дня публикации информационного сообщения и заканчивается за пять минут до начала аукциона, — говорится в сообщении.

