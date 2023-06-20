Это связано с объединением баз данных по земле и недвижимости.

Иллюстративное фото из архива «МГ»

В «Правительстве для граждан» сообщили, что до обеда 20 июня временно остаются недоступны все виды государственных услуг по линии недвижимости а и земельного кадастра.

— Связано это с переходом государственных баз данных на информационную систему Единый государственный кадастр недвижимости. Приостановлен приём документов на оказание услуг, в том числе прописку по месту жительства и оформление недвижимости через ЦОНы, а также портал eGov.kz, системы нотариусов, налоговых, банков второго уровня и органов исполнительного производства, — пояснили в госкорпорации.

Также несколько дней может наблюдаться некорректная работа Единого государственного кадастра недвижимости и сервисов.

