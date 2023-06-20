20 животных погибли, передаёт Polisia.kz.

Иллюстративное фото из архива «МГ»

Наезд произошёл на перегоне Сарысай – Хромтау Актюбинской области. Машинист грузового поезда вынужден был применить экстренное торможение из-за находящихся на путях животных. Состав сбил 25 голов скота, 20 из них погибли.

— Незапланированная стоянка поезда составила 10 минут. На станции Кандыагаш установлен хозяин домашних животных — 64-летний житель Актюбинской области. В отношении него составили административный материал за нарушение правил выпаса скота и наложили штраф в размере пяти МРП (17 250 тенге), — рассказали правоохранители.

С начала года машинисты 670 раз применили экстренное торможение. В 386 случаях — из-за нахождения на путях животных, в остальных случаях — людей.

