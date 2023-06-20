В период летних отпусков аэропорт обслуживает большее количество рейсов.

Фото Almaty international airport в Facebook

В пресс-службе Международного аэропорта Алматы предупредили, что в связи с увеличением рейсов на время летних отпусков и каникул отмечается резкий прирост пассажиров. Поэтому могут наблюдаться дополнительные очереди и заторы.

— На сегодня пропускная способность имеющегося терминала аэропорта составляет 2,7 млн человек в год. Аэропорт в 2022 году принял более чем 7,2 млн пассажиров и планируется увеличение пассажиропотока до 8 млн в 2023 году, — отметили в воздушной гавани.

Ситуацию разрешит новый терминал, который сейчас строится. Его пропускная способность составит 8 млн человек.

