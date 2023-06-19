Более пяти миллиардов тенге выделили на строительство Акжайыка в этом году

К сентябрю планируют починить разворованные электростанции.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

В июне прошлого года стало известно, что в строящемся микрорайоне Акжайык разворовали электроподстанции на 300 миллионов тенге. Тогда на встрече с населением аким Уральска Миржан Сатканов отметил, что власти всё восстановят, и несмотря на воровство, строительство объектов в микрорайоне не затягивается. В ДП отметили, что после этого там будет патрулировать конная полиция.

Спустя год мы снова посетили строящийся микрорайон. Разворованные электроподстанции, судя по виду, ещё не восстановили. Тем не менее строительство домов идёт полным ходом: работают техника и люди. Уже установили световые опоры вдоль строящихся дорог.

По словам руководителя отдела строительства Уральска Асланбека Ибасова, электроподстанции в скором времени поэтапно восстановят. Этим занимается отдел ЖКХ. Подрядчик по этим работам определён, договор с ним заключен. Планируется завершить работы в сентябре.

— После восстановления электрические линии будут под напряжением, — отметил глава строительства.

Также он рассказал, что в микрорайоне построят 76 многоквартирных жилых домов. За счёт бюджета возведут 25 домов, из них 10 домов пятиэтажных, остальные — девятиэтажные.

— Сейчас идёт строительство семи пятиэтажек и одной девятиэтажки. Предусмотрена арычная система, чтобы не собирались сточные воды. Планируют сделать велодорожки. До конца года определят подрядчиков для строительства ещё трёх домов. В течение двух лет планируем завершить 11 домов, это более тысячи квартир. Основные застройщики это: «Болашак-Т», «Отделстрой», «Альтаир СК-7», «Курман курылыс», — пояснил Асланбек Ибасов.

Между тем в этом году выделили на строительство более пяти миллиардов тенге, возможны уточнения и дополнения по бюджету.

— Сейчас строятся внутриквартальные дороги, более 26 километров. Также планируется частная застройка многоквартирных жилых домов. Возводят реабилитационный центр. Построят три школы. Будут поликлиники, коммерческие объекты, — рассказал глава строительства города.

К слову, строительство индивидуальных жилых домов в новом микрорайоне не предусмотрено.

