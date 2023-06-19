По словам акима Аксая Арсена Баяндыкова, в городе успешно функционируют более 90 государственных органов, включая компанию КПО б.в. и филиалы, а также организации, обслуживающие Карачаганакское месторождение. Это способствует развитию региона и созданию благоприятных условий для его жителей.



С 2021 года активно ведутся работы по строительству Пожарного депо, которое будет оснащено 4 единицами специализированной пожарной техники. Также начато строительство призывного пункта, который будет служить важным объектом для мобилизационных мероприятий.



В текущем году планируется установить около 200 камер видеонаблюдения средствами Департамента полиции Западно-Казахстанской области. Это даст возможность значительно повысить уровень безопасности и обеспечить контроль над общественным порядком в городе. Установка камер будет осуществлена за счет средств областного бюджета.

Одним из главных результатов реализации Комплексного плана мероприятий является компактная застройка территории города Аксай и уплотнение застроенных территорий. Благодаря этому достигается эффективное использование и развитие инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры моногорода, что положительно сказывается на качестве жизни его жителей. Аким города Аксай, Арсен Баяндыков, выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии города и обеспечении комфортных условий для всех его жителей.