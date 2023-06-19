Сбежавшему в ЗКО россиянину отказали в рассмотрении иска в суде

Суд всё таки не принял дело в производство из-за неуплаты госпошлины.

Гражданин России Игорь Санджиев был мобилизован в прошлом году, а в марте 2023 года сбежал из воинской части, пересёк границу в районе села Сайхин и приехал в Уральск. Здесь мужчина попросил предоставить ему статус беженца, так как он отказывается ехать на войну в Украину и убивать мирных жителей. Однако в управлении координации занятости и социальных программ ЗКО ему отказали.

Не согласившись с таким решением, Игорь Санджиев и его адвокат Юрий Кобзарев решили подать в суд на ведомство. Они уверены, что управление приняло незаконное решение и попросили суд отменить его и обязать выдать положительное. Однако в специализированном межрайонном административном суде отказались принимать дело в производство, так как Игорь Санджиев не оплатил государственную пошлину. Для того, чтобы Санджиев мог её оплатить, ему должен быть присвоен ИИН, которого у него нет. А чтобы получить ИИН, россиянину необходим паспорт, который остался в воинской части России.

Судья Любовь Корсакова на предварительном слушании обязала Игоря Санджиева оплатить госпошлину и уточнить исковые требования. Однако госпошлину истец не оплатил, исковые требования не уточнил и по этой причине иск вернули обратно. Оплатить госпошлину Санджиеву так и не удалось.

– Согласно Налоговому Кодексу, банки второго уровня при приёме платёжных документов (при уплате налогов и платежей в бюджет) обязаны проверять правильность идентификационного номера, а именно ИИНа плательщика. Получается, он непременно должен получить ИИН, — сказала представитель ДГД по ЗКО.

Игорь Санджиев сказал, что хочет выписать доверенность председателю ЗКОФ ОО «Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности» Павлу Кочеткову право оплатить за него госпошлину и представлять его интересны в суде.

– У Павла Михайловича есть расчётный счет в банке и он готов оплатить за меня госпошлину, — сказал Санджиев.

Однако судья пояснила, что в Налоговом Кодексе представлен исчерпывающий перечень лиц, которые освобождаются от уплаты госпошлины. Санджиев в этот перечень не входит.

– Если бы изначально иск подавало общественное объединение по правам человека, то они были бы освобождены от уплаты. Но истцом является Санджиев, а замена истца в суде не предусмотрена. Поэтому иск подлежит возврату. Закон для всех един, — прокомментировала отказ председательствующий судья Любовь Корсакова.

Павел Кочетков отметил, что постановление суда непременно будут обжаловать по двум направлениям.

– Отдельно я подам административный иск от себя, госпошлину оплачу сам. Этот вопрос должен быть решён на законодательном уровне. Представитель налогового управления говорит, что без ИИН штрафы платить можно, а госпошлину платить нельзя. Наша организация занимается документированием граждан, это огромная работа. Люди должны быть с документами, чтобы у них была регистрация, чтоб соблюдались все их права. Ведь если у человека нет документов, то он не сможет ни учиться, ни лечиться, ни работать, ни пособия получать, хотя это ему всё положено. А мы справки наводим, гражданство определяем, через консульство запросы делаем, это бешеных денег стоит. Самостоятельно человек без документов никогда не сможет получить документы в Казахстане. Эти вопросы надо решать, это пробелы законодательства. Отказ в рассмотрении иска формальный, ведь организация может заплатить за Санджиева госпошлину. Я считаю, что это нарушение международного пакта о гражданских и политических правах. Ведь у него есть военный билет, ксерокопия паспорта. Судью тоже можно понять, она действует в рамках закона, — сказал Павел Кочетков.

Адвокат Юрий Кобзарев согласился с мнением своего коллеги и подчеркнул, что после того, как они получат на руки определение суда, он с его подзащитным и Павлом Кочетковым будут обжаловать его.

