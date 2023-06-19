В Уральске прошёл татарский праздник «Сабантуй»

В городском парке культуры и отдыха в минувшее воскресенье прошёл традиционный праздник «Сабантуй».

По парку разносилась задорная татарская мелодия, а на аллеях были установлены торговые ряды с изделиями прикладного искусства и татарских национальных блюд, главным из которых является чак-чак.

В торжественной части выступили гости представители Самарской областной татарской национально-культурной автономии Шамиль Галимов и Руслан Мустафин, руководитель татарского ЭКО Актобе Эльвира Хабибуллина. Было зачитано приветственное слово от президента Татарстана Рустама Минниханова.

По словам Шамиля Галимова, в Казахстане под небесным шаныраком в мире и согласии проживает более 130 этносов.

– Сабантуй связан с хорошими и добрыми традициями и направлен на будущий урожай. Пусть в каждой семье урожая, в виде добра, счастья, благополучия, будет очень много, – отметил, поздравляя соотечественников, татарскую диаспору с праздником, вице-консул РФ Хаджимурат Атмурзаев.

В концертной программе выступили Заслуженный работник культуры Татарстана, кавалер государственной награды «Ерің еңбегі үшін» Эльмира Амирова, танцевальный коллектив «Ляйсан», вокальный ансамбль «Ялкын», ансамбль народного танца областной филармонии имени Курмангалиева «Назерке», Луиза Сайпиева, Милана Ахмедшина, Карина Ахмирова и Суфия Сатрутдинова, Гульфия Бессонова, детский казачий ансамбль «Малиновые зори», детский ансамбль «Ложкари», этнокультурное объединение «Мариям», этнокультурное объединение «Шатлык», приглашённые артисты из Актобе: ансамбль «СӘЙЛӘН», солистка Народного ансамбля «ЯЗГЫ МОҢНАР» Зарина Ермуханова, ансамбль «Сайра гармун», гость из Татарстана Раиль Нуриев.

– Сабантуй – это самый большой и любимый праздник труда, радости и счастья, в котором сливаются воедино и красивые обычаи народа, и его песни, и пляски, и обряды. Сабан – плуг, туй – праздник, свадьба. Он идет еще из далекой древности. Люди тогда верили, что землю надо ублажить, попросить, чтобы она дала хороший урожай, тогда будет много хлеба. И вот ранней весной, как только сойдет снег, устраивали сабантуй. Прямо в поле варили кашу и вместе с яйцами и зерном закапывали ее в землю, чтобы земля стала доброй и щедрой, – делится председатель татарского объединения Флюра Миликеева.

Победители и участники в национальных играх: битьё горшков, бег с коромыслом, бег в мешках, с яйцом, плетение косы, срежь приз, перетягивание каната, борьбе «Корэш» были награждены призами и подарками, приготовленными спонсорами. В состязаниях принимали участие желающие любого возраста.

Оксана КАТКОВА,

фото автора