Апелляционная инстанция по уголовным делам суда Астаны пересмотрела уголовное дело под грифом "Совершенно секретно" в отношении Карима Масимова и его бывших заместителей, передает портал "Мой ГОРОД".

Фото с сайта суда Астаны

Апелляционная инстанция по уголовным делам суда Астаны пересмотрела уголовное дело под грифом "Совершенно секретно" по жалобам Карима Масимова, Ануара Садыкулова, Даулета Ергожина и Марата Осипова, сообщается на сайте суда Астаны.

Апелляционная инстанция изменила приговор суда первой инстанции в отношении Масимова, Садыкулова и Ергожина только в части вида учреждения для отбывания наказания: с максимальной на средней безопасности.

В остальной части приговор оставлен без изменения. Приговор вступил в законную силу.

Об аресте председателя КНБ РК Карима Масимова стало известно шестого января 2022 года. 13 января в комитете сообщили, что к расследованию дела о госизмене дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти и превышения должностных полномочий. В марте в комитете национальной безопасности показали изъятое имущество бывшего председателя — элитное жильё, золотые слитки и миллионы долларов.

Приговор ему вынесли 23 апреля. Масимов признан виновным по всем трём предъявленным статьям и путём частичного сложения наказаний ему назначили 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Садыкулова лишили свободы на 16 лет, Ергожина на 15 лет и Осипова на 3 года.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.