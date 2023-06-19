Ярмарка вакансий для молодёжи пройдёт в Уральске

Свободные рабочие места будут предлагать крупные предприятия города.

Иллюстративное фото из архива «МГ»

23 июня с 10:00 до 13:00 в Уральске пройдёт ярмарка вакансий для молодёжи. Она состоится на улице Нурпеисовой, напротив драматического театра имени Островского. Организаторы отмечают, что свободные рабочие места предложат крупные предприятия города.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: +7 (702) 018-02-94, +7 (776) 939-00 -32.

