Это связано с ремонтом улицы.

Иллюстративное фото из архива «МГ»

В прошлом году в Атырау начался ремонт улицы Сырыма Датова. Тогда сообщалось, что в ходе реконструкции полностью снимут нижние слои асфальта, также предусмотрена пешеходная дорожка, восемь открытых и четыре закрытых остановок, установка уличных светильников.

В пресс-службе акимата города сообщили, что сейчас работы продолжаются. 20 июня с 9:00 перекроют 200 метров дороги от пересечения улицы Сырыма Датова с перекрёстком Куттыбай батыра и до Торгового Дома «Барыс».

Изменится движение городских автобусных маршрутов. Работы будут проводить поэтапно.

