Жителям Астаны рекомендовали не выходить из дома из-за горящего сухостоя

В городе чувствуется запах гари.

Возгорание началось в 9:12 19 июня. В данным пресс-службы ДЧС столицы, сухостой загорелся между шоссе Коргалжын и объездной в сторону Косшы.

— Пожарные работают над ликвидацией возгорания на предварительной площади 15 гектаров. Тушение осложняется сильным порывистым ветром, болотистой землей, а также отсутствием подъездных путей, — информировали в ведомстве.

В тушении задействовано 140 спасателей.

Управление общественного здравоохранения призывает жителей воздержаться от выхода на улицу без необходимости, закрыть окна в квартирах, на улице надевать маски.

По данным министерства экологии, в столице на некоторых пунктах замера наблюдаются превышения предельно допустимой концентрации по окиси азота, диоксиду азота, озону и сероводороду.

