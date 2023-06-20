Концерт «БИ-2» отменили в Семее. Группа прилетела в город

Рок-музыканты обещали передать вырученные от продажи билетов средства пострадавшим при пожаре. Несмотря на это, концерт отменили.

Кадр stories в Instagram-аккаунте @b2band

14 июня на концерте в Астане солисты рок-группы «Би-2» объявили, что все средства, вырученные от продажи билетов на концерт в Семее, они перечислят пострадавшим при пожаре в Абайской области.

Акимат Семея на своей странице в Instagram 19 июня опубликовал сообщение об отмене концерта.

«Дорогие земляки! В связи с трагическими событиями, случившимися в ходе природных пожаров, а также по многочисленным просьбам общественности области концерт российской музыкальной группы «Би-2» (группа основана в небольшом городе Беларуси — прим. ред.), запланированный 21 июня в МКСК «Арена», отменяется», — говорится в сообщении.

В комментариях жители выразили недоумение — как можно отметить концерт группы, которая обещала передать средства в помощь казахстанцам. Вскоре пост исчез.

В полдень 20 июня по времени столицы в официальном Instagram-аккаунте группы появился stories — Шура и Лёва сообщили о прибытии в Семей. Представитель группы в Казахстане сообщила Informburo.kz, что они не знали об отмене концерта и сейчас направляются в акимат.

Стоит отметить, что Лёву Россия внесла в список иностранных агентов. Артист публично выступал против войны в Украине. Весной 2022 года группа отказалась петь в Омске под баннером с буквой Z.

