Иллюстративное фото из архива «МГ»

Вызов спасателям поступил 19 июня. Женщина рассказала, что 18 июня её супруг ушёл с другом в горы в сторону пика Фурманова и не вернулся. Последний раз он выходил на связь днём в воскресенье.

В 18:30 спасатели выехали на поиски и уже в 20:50 обнаружили туристов в ущелье Кимасар. Они спустили их вниз, в медицинской помощи никто не нуждался.

