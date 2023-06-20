Включая электросамокаты, велосипеды и мопеды.

Изображение Aixklusiv с сайта Pixabay

В акимате Алматы сообщили, что на Арбате установили знак «Пешеходная зона». Он запрещает передвижение любых транспортных средств, в том числе электросамокатов, велосипедов и мопедов. То есть теперь уполномоченные органы могут наказывать нарушителей правила, которое предписывает знак.

Всего установили 15 предупреждающих знаков:

на Арбате от Абылай хана по Жибек жолы,

по Байсеитовой от Панфилова до Назарбаева с северной и южной стороны.

Напомним, жители домов вдоль Арбата несколько лет жалуются на шум от мопедов по ночам. Во время отработки только за вечер полиция выявила 18 мопедистов, нарушающих тишину. Жители сетуют, что после вызова патрульных водители скутеров вновь возвращаются и специально начинают сигналить.

