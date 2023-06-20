Заказчику после совершения жертвоприношения отправят фото и видео отчёт.

Духовное управление мусульман Казахстана запустило сайт qurban2023.kz для дистанционного проведения обряда жертвоприношения.

— Приглашаем всех казахстанцев внести свой вклад в благотворительную акцию «Курбан-2023». Чтобы быть более доступным для людей, особенно населения, проживающего в крупных городах, в этом году обряд будет осуществляться в офлайн- и онлайн-форматах, — говорится в сообщении.

Через сайт можно выбрать жертвенное животное и перевести необходимые средства. Овец и коз может заказать один человек, а крупный рогатый скот и верблюдов могут заказать один или семь человек вместе. При оплате нужно указать номер заказа и имя отправителя. После совершения жертвоприношения заказчику отправят фото и видео отчет.

В этом году Курбан айт отмечается 28, 29 и 30 июня. 28 июня в стране будет выходной день.