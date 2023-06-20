Это пока примерная стоимость, которую озвучили власти.

Фото Медета Медресова

В 2012 году началось строительство набережной реки Урал. Сдали объект уже через год, потратив полмиллиарда тенге. Однако через пару лет место отдыха превратилось в разруху. Подрядчиком выступал ТОО «Болашак-Т», чей семилетний гарантийный срок уже закончился. За это время набережную несколько раз топило, она зарастала травой, выходил из строя фонтан, брусчатка, упавшие гранитные плиты менялись несколько раз.

По словам заместителя акима города Жандоса Дуйсенгалиева, в прошлом году власти решили провести текущий ремонт и разработали сметную документацию на 280 миллионов тенге.

— Последние три-четыре года местные жители жаловались на то, что их любимое место отдыха разрушено. Решили сделать текущий ремонт. Однако мы переговорили со специалистами, урбанистами, проектировщиками и приняли решение сделать новую проектную документацию с экспертизой на реконструкцию. Если мы сделаем текущий ремонт, опять приклеим кафель и керамогранит, то через несколько лет ситуация повторится. В новом проекте мы хотим предусмотреть спортивные зоны, детские площадки и увеличить зону набережной. Хотим обновить тропинку в сторону старого собора, обновим освещение, — рассказал Жандос Дуйсенгалиев на брифинге.

Заместитель акима рассказал, что последние несколько лет они проводили текущий ремонт на набережной. Поменяли пластиковую брусчатку, которая была разрушена, восстановили разные малые архитектурные формы и провели капитальный ремонт фонтана. Также там ежегодно сажают многолетние и однолетние цветы, а в этом году установили качели для детей. Кроме того, в планах на этот год объявить конкурс на проектирование новой набережной.

— Соответственно до середины следующего года проект будет в разработке. При выделении средств в будущем году объявим конкурс на реконструкцию. А также активных жителей города, урбанистов и специалистов призываем поучаствовать. Дать свои рекомендации, поделится мнением и идеями по проектированию объекта. Обращения по поводу реконструкции набережной можно давать в отдел ЖКХ города, — говорит заместитель акима города.

Ориентировочно на новый проект планируют потратить не менее одного миллиарда тенге, с учётом постоянного подорожания строительных материалов. Кроме того, любая компания сможет участвовать в конкурсе на реконструкцию набережной.

Власти города готовы предусмотреть пляж на набережной, если такие пожелания будут поступать от жителей города.

— Для начала мы должны найти проектировщика, на это уйдёт примерно два месяца. Как проект будет разработан, нужно будет подсчитать сумму. Она будет немаленькая, так как это реконструкция, а не ремонт. Ведь площадь объекта увеличится. При начале строительства не предусмотрели, что керамогранит очень тяжёлый и посадили его на бетон. А по хорошему должны были предусмотреть по проекту железные крепежи, которые крепились бы к каркасам. И тогда паводки были бы не страшны. В новом проекте мы всё предусмотрим. Это место должно быть приспособленным ко всем условиям. А пока в этом году в целях безопасности плитку с набережной будем демонтировать и складировать в отделе ЖКХ, — сообщил заместитель акима.

На вопрос, почему такой проект вообще был пропущен акиматом города, Жандос Дуйсенгалиев ответить затруднился. А по поводу подрядчиков, которые строили набережную, ответил, что они делали всё согласно документации проекта.

Кроме того, Жандос Дуйсенгалиев рассказал, что в трёх районах города появятся скверы. Власти будут благоустраивать аллею студентов ЗКГУ имени М. Утемисова, построят сквер в посёлке Зачаганск и перед школой №44. По трём объектам подрядчиков уже определили, в ближайшее время начнётся строительство.