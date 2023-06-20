Школьные автобусы проверили в Бурлинском районе

В настоящее время эти автобусы задействованы в пришкольных лагерях.

По информации пресс-службы департамента полиции, сегодня, 21 июня, сотрудники отдела полиции Бурлинского района проверили все школьные автобусы, которые возят детей в пришкольный лагерь.

Ка отметили стражи порядка, в ходе проверки особое внимание было направлено на исправность транспортных средств, наличие в салонах ремней безопасности, световых приборов, запасного выхода, сигнальной кнопки, а также на опыт и стаж работы водителей, отсутствие у них зафиксированных нарушений правил дорожного движения.

- Кроме того, сотрудники полиции проверяли у водителей необходимые документы соответствующей категории, правильно ли оформлены путевые листы и проводится ли предрейсовый медосмотр. Обеспечение безопасности детей находится на постоянном контроле у сотрудников отдела полиции Бурлинского района, - отметил начальник отдела полиции Бурлинского района подполковник полиции Мейржан Изтелеуов.

Напомним, на прошлой неделе в Уральске на ходу загорелся школьный автобус, который перевозил 60 детей. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

