Сейчас устанавливается круг контактных с заражёнными.

Иллюстративное фото из архива «МГ»

У троих пациентов центральной городской клинической больницы Алматы выявили ВИЧ после переливания крови. 14 июня в горздраве заявили, что у обследованных доноров, медработников и контактных лиц инфекцию не выявили.

20 июня Минздрав Казахстана сообщил, что в рамках проводимого расследования устанавливается маршрут пациентов, оценивается объём и качество медицинских услуг, а также мониторинг соблюдения инфекционного контроля.

— В ходе расследования установлено, что все пациенты в апреле 2023 года получали медицинскую помощь в нескольких отделениях ЦГКБ. Устанавливается круг контактных с учётом маршрута пациентов. На сегодня произведён забор материала для обследования на ВИЧ у 593 контактных, из них у 419 — отрицательный результат, остальные 174 – в работе, — говорится в сообщении.

В министерстве заверили, что держат ход расследования на особом контроле.

