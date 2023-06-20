30 одаренных детей из Уральска и ЗКО получили путевки в финал Олимпиады IQanat

18-22 июня 2023 года в столицу приедут более 800 мотивированных 8-классников республиканской олимпиады «IQanat-2023», которые прошли строгий отбор среди 37 тысяч детей из 166 районов страны. 30 сельских школьников Западно-Казахстанской области соревнуются за звание лучших из 824 претендентов, вышедших в финал.

Самая масштабная оффлайн-олимпиада среди сельских школьников страны организуется общественным фондом «IQanat» с единственной целью создания качественного образования для сельских детей. За последние пять лет более 160 тысяч учащихся сельских школ получили возможность получить качественное образование. В рамках республиканского слета пройдет заключительный отборочный этап, 120 победителей получат приглашение на бесплатное обучение в школу IQanat, а остальные участники будут охвачены программами постолимпийского образования.

Олимпиада IQanat и другие программы Фонда позволяют тысячам сельских детей поступить в одну из самых высокотехнологичных школ-школу IQanat High School of Burabay, получить бесценный опыт общения с сильными учителями, расширить круг знакомств, повысить общий уровень жизни и, как следствие, позволить сельским детям поступить в лучшие вузы дает. Выпускники программ фонда-учащиеся сельских школ поступают в университеты Nazarbayev University, University of Purdue, Polytechnic University of Hong Kong, University of Chicago и другие.

Реализация социального проекта IQanat стала возможной благодаря вкладу более 100 попечителей Фонда. Попечители – это казахстанские предприниматели, объединенные желанием помочь сельским школьникам и создать условия для качественного образования детей.



Этот проект является отражением обращения главы государства Касым-Жомарта Токаева к представителям крупного бизнеса не оставаться в стороне от решения социальных проблем, волнующих общество. Уровень образования сельских школьников является одним из важнейших вопросов в нашей стране.